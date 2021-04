Si no lo sabía, le contamos: Ana Karina Soto les regalará varios millones a sus seguidores como agradecimiento por su apoyo.

Este año no ha sido fácil para la presentadora, respecto a temas de salud.

Primero tuvo que pasar por el quirófano para cambiar una de sus prótesis, y en los últimos días anunció que se había contagiado con el coronavirus.

Lo cierto es que, tras varios días muy enferma, reapareció en sus redes agradeciendo a Dios por volver a estar sana.

Pero además de eso, también agradeció a sus seguidores por todo el apoyo.

Sin embargo, la famosa no se quedó solamente en palabras. Y es que decidió entregar varios millones a sus fanáticos.

A través de sus redes, anunció que entregará 10 millones de pesos, aunque estos estarán divididos entre diez seguidores.

También reveló que entregará otros 10 millones, pero en premios.

En una publicación, dejó claro cuáles son las reglas del juego. Así que si usted quiere participar, solo debe leer con atención lo siguiente:

Ana Karina no fue la única que se contagió con el virus. Y es que, su esposo y su hijo también se vieron afectados.

No obstante, los síntomas de ellos fueron más suaves.

Justamente, fue Alejandro Aguilar quien dio a conocer la noticia en medio de una entrevista con Tata Solarte.

“Dimos positivo, estamos aislados, nos estamos cuidando mucho. Ana Karina el sábado ya estaba mal, yo la cuidé a ella. El lunes dimos positivo. No quiero hacer un show de esto porque siento que hay familias que la han tenido que pasar muy mal y nosotros no nos podemos quejar”.

En ese momento, el actor reveló que le preocupaba la salud de la presentadora de RCN, pues sufre de asma.

“Ana Karina me preocupa un poco por la saturación, porque tiene problemas de asma. Por momentos me siento con fiebre y dolor de huesos. No fumo, soy deportista, muy atlético. He dormido hora y media”.

Sin embargo, todo salieron adelante y han podido seguir con sus vidas.

De acuerdo con la famosa colombiana, aún no se encuentra en perfectas condiciones, pues algunas secuelas del virus la han molestado.

“Hormigueo en las manos, dificultad para respirar y mucho dolor en las piernas. A Alejandro, dolores de cabeza”, afirmó.

Además, también bajó varios kilos.

“Cuando volví al canal y me hicieron el chequeo general pesé 56 kilos y antes del virus pesaba 60. Así que perdí cuatro kilos durante los 20 días del COVID-19”.