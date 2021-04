“¿Cuál de las dos está más redonda?”: Isabella Santodomingo habló con humor de su aumento de peso

“¿Cuál de las dos está más redonda?”. En sus redes sociales, Isabella Santodomingo se sinceró sobre su cuerpo y sobre su aumento de peso.

Isabella es una de las mujeres más queridas y destacadas de la farándula nacional.

Desde hace un buen tiempo no aparece en televisión, y lo cierto es que muchos siguen recordando su participación en MasterChef Celebrity en el 2019.

Y como muchos la recuerdan con cariño, han decidido buscarla en sus redes.

Allí se dieron de una confesión de la actriz, quien aseguró que había subido de peso durante la cuarentena.

En medio de una entrevista con Lo sé todo, confesó que el estrés, el encierro y la ansiedad la llevaron a comer más de la cuenta.

“Uno empieza a comer y a comer, uno está nervioso estresado, las noticias son terribles, fatalistas. Yo me sentía ahogada”, reveló.

Y más tarde, en una visita con el médico, este le contó que un problema con sus hormonas le estaba impidiendo bajar de peso.

“Las hormonas se enloquecieron y no he podido perder peso (…) pero a mí no me importa, seré la gordita cachetona feliz, a mucho honor”.

Para rematar, su aumento de peso le generó una prediabetes y una leve apnea del sueño.

En la actualidad la famosa sigue manteniendo su idea de bajar de peso.

Justamente, en algunas historias de Instagram volvió a tocar el tema.

Por ejemplo, subió una foto mientras hacía ejercicio. En la imagen se veía ella junto a una pelota y escribió lo siguiente: “¿Cuál de las dos está más redonda?”.

En otras historias contó que encontró, como caída del cielo, a una entrenadora que vive en su mismo edificio. Así que ella le está ayudando con el tema.

Finalmente, mostró una foto de su pasado y aseguró que, aunque no quisiera volver a tener su cuerpo de antes, sí quiere bajar de peso y poder lucir un traje de baño con confianza.

Isabella Santodomingo habló con humor de su aumento de peso

En medio de su entrevista con Lo sé todo la famosa afirmó que el médico le aconsejó la baja de peso, pues más adelante podría tener delicadas consecuencias.

“Las opciones son: te pongo una maquinita que te va a suministrar oxígeno para evitar que te dé algo peor o una cirugía (…) la tercera es perder peso”.

Al final, la actriz les pidió a los televidentes que no dejen de ir al médico y no descuiden su salud.

