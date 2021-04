Los televidentes están emberracados con el ‘Desafío’ por un “maluco” detalle y han dejado de verlo

Si no lo sabía, le contamos que algunos televidentes están emberracados con el Desafío por un “maluco” detalle y han dejado de verlo.

El reality de Caracol es una de las producciones más vistas en Colombia, de acuerdo con Kantar Ibope Media.

Durante varios días estuvo en lo más alto del rating, sin embargo, ha comenzado a perder televidentes.

Por ejemplo, el martes 20 de abril se quedó con el segundo lugar, siendo superado por Pedro, el escamoso.

Y aunque muchos halagan el reality, lo cierto es que algunos televidentes están molestos.

En las redes se han leído comentarios respecto a que se han cansado de la producción por algunas escenas “subidas de tono”.

Por ejemplo, hace unos días se emitió un momento íntimo entre Karol y ‘Mono’, y aunque nada explícito fue mostrado, lo cierto es que para los fanáticos del reality no debió emitirse.

Además, durante esta semana en Alpha hubo una “discusión” respecto a unos condones perdidos, lo cual terminó de molestar a los televidentes.

Por eso, pidieron más respeto y aseguraron que el reality había perdido su foco. Algunos hasta llegaron a asegurar que habían dejado de verlo pues “perdió la gracia”.

El Desafío se estrenó a mediados de enero, tras una larga pausa que tuvo que hacer la televisión colombiana tras la llegada del coronavirus.

En esta ocasión las grabaciones se realizaron en Colombia, exactamente en Tobia, Cundinamarca. Y aunque el reality tuvo varios cambios, lo cierto es que Andrea Serna y Daniella Álvarez repitieron como presentadoras del formato.

“Siento que voy a ser motivación, inspiración y un gran ejemplo para los participantes. Estoy segura de que, cuando ellos me vean en las pruebas, voy a ser motivo de fuerza y van a tener presente que en esta vida nada es imposible”, contó Daniella.

Además, agregó que: “Estar en el Desafío The Box representa un crecimiento para mi carrera y a nivel personal. No voy a negar que cuando me pasó todo este proceso en mi salud, pensé que el mundo de la televisión y el entretenimiento no serían parte de mi vida, pero me llama Caracol Televisión y me dice que me esperan y que soy un ejemplo para muchas personas en el mundo”.

La producción es emitida de lunes a viernes a las ocho de la noche.