En sus redes, Lorna Cepeda chicaneó a su novio y muchos dicen que se parece a ‘Toño’ de Pa’ quererte.

La actriz colombiana es una de las más queridas de la pantalla chica.

Y durante este comienzo de año la vimos al doble en RCN.

Primero, siendo la famosa ‘Peliteñida’ de Betty, la fea, y ahora, dándole vida a Magaly en Pa’ quererte.

Por eso, no es raro ver que cada día suma más seguidores en sus redes sociales.

Fueron ellos quienes comentaron una serie de fotos que publicó la actriz.

En estas se le puede ver feliz con su nuevo amor: Juan David Morelli.

Muchos de sus seguidores aplaudieron que estuviera feliz y enamorada.

Sin embargo, algunos de ellos hablaron de otro detalle.

Y es que, de acuerdo con ellos, su nuevo amor se parece un poco a ‘Toño’ de Pa’ quererte.

Y recordemos que Magaly y ‘Toño’ tuvieron un romance fugaz en la producción y muchos siguen esperando que terminen juntos.

No obstante, otros fanáticos han asegurado que no se parecen pues Juan David tiene tatuajes y un cuerpo musculoso, detalles que no caracterizan a ‘Toño’.

Las imágenes que han dado de qué hablar las podrá ver a continuación:

Por ahora es poco lo que se sabe de Juan David. Y es que mantiene sus perfiles privados.

Pero eso sí, los seguidores le han pedido a Lorna que suba más fotos junto a él, justamente para conocerlo mejor.

Magaly llegó a Pa’ quererte hace algunas semanas. Apareció cuando Azucena se devolvió para su tierra con sus tres hijos.

En ese momento fue recibida por Octavio, y entonces nació una gran amistad entre ellos. Además, Magaly le ayudó a Octavio a montar su propio negocio.

En la actualidad Magaly está pensando en viajar a Panamá tras recibir una oferta como modelo.

Cabe recordar que Magaly y Azucena tuvieron una mala relación en el pasado. Por eso, esta madre decidió pedirle perdón a su hija antes de viajar a otro país. Y aunque Azucena aceptó las disculpas, lo cierto es que le dijo a Magaly que pasaría un tiempo largo antes de que volvieran a tener una relación de mamá e hija.

Pa’ quererte es emitida de lunes a viernes a las ocho de la noche. La novela es protagonizada por Sebastián Martínez y Juliette Pardau.