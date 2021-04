Si no se había dado cuenta, le contamos que Lina Tejeiro revolucionó las redes con un comentario sobre la reforma tributaria.

Y es que tanto en Twitter como en Instagram decidió mostrar su postura frente a esta nueva reforma propuesta por el Gobierno.

“Que tu estabilidad económica no nuble tu empatía. NO A LA REFORMA TRIBUTARIA”.

Con estas sencillas, pero contundentes palabras, Lina consiguió, por los menos en Twitter, más de 59 mil likes, más dos mil retuits y que cientos de personas comentaran.

Pero además de eso, Lina siguió haciendo más publicaciones en su Instagram hasta explicando cómo afectaría esta reforma a los colombianos.

Al parecer, estas historias recibieron varios comentarios, y por eso la actriz decidió comentar por qué quiso hablar de la reforma.

“¿Qué si no me da miedo hablar de política? Claro que me da miedo, pero me da más miedo que mi familia se muera de hambre. Aunque yo ayudo a gran parte de mi familia económicamente, no puedo hacerlo con todos y sé que alzar la voz y sentir empatía por los que no son mi familia, ayudará. No a la reforma tributaria”.

Captura de pantalla del Instagram @linatejeiro

Lina es una de las actrices que más da qué hablar en las redes sociales. Esto debido a su sinceridad sobre su vida y acerca de diferentes temas que tocan a sus seguidores.

Además, con el pasar del tiempo ha logrado consolidar su carrera en la actuación.

Por ejemplo, hace unas semanas se encontraba grabando una película. Justamente, para este personaje tuvo que aprender el famoso baile de tubo. Y aunque ahora es toda una experta, lo cierto es que quedó bastante golpeada luego de grabar las escenas haciendo pole dance.

Además, en sus redes sociales ha publicado varias imágenes respecto al lanzamiento de la segunda temporada de Chichipatos, que podrá verse por Netflix a finales de abril.