"Tim McGee es un personaje muy humano, con fallas, pero que ha sabido superarse": Sean Murray

Hemos visto a Timothy siendo investigador, padre, esposo y más. ¿Qué lado podríamos comenzar a ver en esta temporada?

Creo que vamos a ver un poco más de su relación con Gibbs, y vamos a ver un poco más de su liderazgo. La verdad es que siento que ya es hora porque es un agente senior con una gran cantidad de habilidades que puede enseñar a los investigadores más nuevos. Además, vamos a ver más de su lado familiar, que sinceramente, es mi faceta favorita de este hombre.

¿Cómo fue volver al estudio de grabación después de la cuarentena por el COVID?

Recuerdo el primer día que empezamos a grabar, llegamos al set, no nos habíamos visto después de seis meses en el encierro, y todos nos veíamos completamente diferentes porque estábamos usando protecciones faciales y teníamos que seguir las reglas de distanciamiento. La verdad no fue fácil empezar de cero porque tienes 17 o 18 años de asociaciones en tu cabeza, desde cómo caminar desde el camerino hasta el set, o cómo desayunas con todo el equipo, y simplemente, todo cambió de repente. Pero bueno, una vez que te acostumbras a las reglas se convierte en una segunda naturaleza, y fuimos capaces de volver a lo nuestro, trabajar a la perfección y no dejarnos envolver en todo eso. Nos hemos mantenido a salvo, y al mismo tiempo, hemos mantenido intacta la historia y sus personajes.

¿Tiene un episodio favorito de todas las temporadas?

Sí. Es de la primera temporada y se llama Dead Man Talking. En las primeras temporadas de un programa estás descubriendo la personalidad de los personajes, es decir, las fortalezas y las debilidades. Y en ese sentido, aquel capítulo se convirtió en el punto exacto en el que los televidentes y hasta yo, empezamos a conocer realmente a Tim. Creo que por eso lo tengo bien guardado en el corazón y la mente.

Tim McGee es uno de los preferidos de los televidentes. ¿Por qué cree que es así?

Es un personaje muy humano, con fallas, pero que ha sabido superarse. Empezó como un agente inestable, fue entonces cuando Gibbs lo “adoptó” y sin duda, ha crecido con los años. No es perfecto, por eso muchos lo quieren y se sienten identificados con él.

"Tim no tiene miedo de mostrar que no sabe ciertas cosas, tiene un gran corazón y mantiene sus emociones a flor de piel", Sean Murray.

Ahora bien, ¿qué tanto de Tim hay en usted?

Él no tiene miedo de mostrar que no sabe ciertas cosas, tiene un gran corazón y mantiene sus emociones a flor de piel. Creo que en esos tres aspectos nos parecemos mucho.

La serie tiene una gran y devota fanaticada. ¿Tiene alguna retroalimentación de los seguidores alrededor del mundo o sabe la relevancia de la serie fuera de los Estados Unidos?

Sabemos que el programa es bastante popular, pero es solo cuando salimos al mundo que podemos ver eso. Recuerdo un viaje a Francia hace unos años, no sabía cuan grande era el programa, y no podía creer la gran cantidad de personas que estaban fuera de mi hotel. En Alemania también me sorprendí con todos esos seguidores salvajes.

¿Es verdad que debía aparecer en un solo episodio, en el primer capítulo en el 2003?

En efecto, McGee originalmente era un personaje de solo un episodio, pero bueno, parece que les gusté.

Ya que ha estado en la serie desde la primera temporada y ha evolucionado, ¿de qué manera cree que la producción lo ha marcado?

Lo ha hecho, y desde todos los ángulos. No se trata de trabajo, se trata de mi vida. Recuerdo, por ejemplo, que estaba grabando una escena cuando recibí la llamada de mi esposa diciéndome que estaba en trabajo de parto con mi primer hijo. Grandes momentos de mi existencia los he vivido en NCIS y con NCIS.

Esta probablemente sea una pregunta extraña pero, ¿usted ve televisión? ¿Es fanático de algún programa?

Es gracioso, pero realmente no veo mucha televisión y me gustan las cosas viejas. Por ejemplo, mi programa favorito de todos los tiempos es Twin Peaks. También tengo que confesar que me gustan mucho los realities porque son locos y todos están dementes en esas producciones.

