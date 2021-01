Del 4 al 7 de febrero se llevará a cabo el Festival Centro 2021, que en su duodécima edición promoverá los artistas y procesos de Bogotá, especialmente de las localidades de Los Mártires, Santa Fe y La Candelaria.

Este año, en alianza con Teatro R-101, el festival cuenta con una parrilla que incluye 20 agrupaciones y artistas musicales: 10 del centro de Bogotá, 7 nacionales y distritales, y 3 internacionales, además de una completa franja académica.

“Durante la pandemia hemos demostrado que la creatividad y el talento no paran, y hemos encontrando nuevas formas de vincular la música con lo digital. Este año el Festival Centro llega a su duodécima edición y por primera vez se realizará desde la virtualidad, con el fin de disfrutar de una maravillosa oferta musical desde casa, porque esta es una época para cuidarnos. Este año tendremos como novedad una franja completa con diez agrupaciones del centro de la ciudad, de las localidades de Los Mártires, Santa Fe y La Candelaria, producto de convocatoria pública, pues desde la FUGA venimos trabajando no solo en mostrar lo que pasa en el centro, sino lo que se hace en el centro, y en particular sus sonidos”, afirma Adriana Padilla Leal, directora de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, FUGA.

Frente Cumbiero, LosPetitFellas, Romperayo, el Quinteto Leopoldo Federico, Dafne Marahuntha y más, hacen parte de los artistas invitados a este evento.

Se acerca una nueva versión del Festival Centro, y este año será virtual

