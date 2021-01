Tras ver una serie de videos, ahora muchos se preguntan: ¿Nuevo amor de Lina Tejeiro es un guapísimo cantante colombiano?

A través de sus redes la actriz colombiana reveló que está trabajando en un nuevo proyecto televisivo que nada tiene que ver con la actuación.

Un proyecto en el que también está trabajando junto a personajes importantes como Llane y Alejandra Azcárate.

Y justamente, por las imágenes que los tres han compartido, muchos comenzaron a especular que tenía una relación con Llane.

Así que, antes de que se hiciera más grande el rumor, ella salió a desmentir todo:

“Es muy gracioso, porque ustedes no lo pueden ver a uno con nadie, porque ya inventan un romance. No, somos muy buenos amigos y ahorita estamos trabajando juntos. Hemos hecho una muy buena amistad, pero romance no hay”.

