Muchos aún se preguntan si el cantante le fue infiel a Kim Kardashian, Jeffree Star rompió su silencio y por fin habló de su supuesto amorío con Kanye West.

El gurú del maquillaje está en el ojo del huracán.

"Quería hablarles de otras cosas, pero tengo que hablar de esto porque me levanto y [suspira], al parecer Jeffree Star (yo) ha estado acostándose con Kanye West y por eso ellos (con Kim) se van a divorciar", cuenta el maquillador.

Después de contar cómo se levantó con cientos de mensajes a leer los titulares que lo incriminaban, comentó:

"¿Cómo fue que llegamos a esto? Una chica hizo un video diciendo mentiras en Tiktok y eso se hizo viral".

"Yo me levanté, queriendo vivir mi vida normalmente, y tengo muchos periodistas escribiéndome", agregó.

Molesto y sorprendido, Jeffree comenta la situación con algunos de sus colegas, quienes le ayudan a preparar todo para un video de maquillaje de su canal.

"Me preguntan que qué tengo que decir… ¿decir sobre qué? Estoy soltero, no me acuesto con nadie, todo esto es muy extraño", agregó.

También, Jeffree se burló de los memes y comentarios en redes.

"Déjenme decirles esto… por si algún medio de comunicación está viendo esto, me gustan los hombres altos, muy altos, y Kanye y yo ni siquiera hemos salido, todo esto en realidad es muy gracioso", sentenció Star.

De paso, le envió un mensaje a Kris Jenner, famosa por "orquestar" algunos rumores en el pasado.

"Feliz año para ti también, chica", comentó Star en tono pasivo agresivo.

Este es el video en cuestión.

