La red social que funcionó como plataforma para mostrar dicha historia fue TikTok, red en la que el deportista Johanis Menco mostró su prótesis nueva.

En la publicación, la cual fue acompañada con fotografías y videos, contó que hace tres años fue cuando perdió todas sus extremidades.

Acto seguido, el joven Davide mostró su evolución a través de terapias para recuperar la movilidad en sus brazos y piernas.

Además de esto, se puede ver cómo ha sido el proceso con las prótesis para acomodarlas a su cuerpo y para poder aprender a manejarlas. Lo cual logró hacerlo, tanto así, que comenzó a hacer ejercicio.

“Nunca te rindas”, fue el mensaje que dejó este hombre para todos los que vieron su video y se ganó cientos de mensajes de admiración.

(Video) Impresionante: joven que perdió sus 4 extremidades se volvió ejemplo de superación

Cabe recalcar que, la pubicación en TikTok tiene millones de reproducciones: más de quinientos mil me gusta y otros miles de comentarios al respecto.

“Este tipo lo que tiene es dinero para todas esas prótesis”, “Lo que él tiene son ganas de salir adelante”, “Dios le fortaleció la fe para llegar a donde está”, “Y yo que me preocupaba por bobadas, ya voy a poner este video cada mañana cuando me despierte”, “Y yo llorando por cualquier golpe que me doy”, son algunos comentarios que se leen.

Hace un par de semanas, se habló de Santiago Arroyave un joven con una discapacidad que pasó del fútbol a influenciar en redes sociales.

Mientras que, otro hombre que tampoco tienen sus extremidades se volvió viral al demostrar que se goza mucho la vida y lo hace bailando.

