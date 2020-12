De acuerdo con un video que la 'La Reina de la Guaracha' publicó hace unas horas, pasa por un momento difícil y triste en su vida. La DJ Marcela Reyes comenta que está pasando por días difíciles .

“He recibido muchos mensajes internos de apoyo, de aliento y de verdad que los valoro mucho, es verdad que he estado atravesando una situación no tan fácil que realmente me toca el corazón”, expresó Marcela Reyes.

La DJ Marcela Reyes comenta que está pasando por días difíciles

La DJ explicó que esta es la razónn por la que ha estado un poco perdida de sus seguidores en las redes sociales. Sin embargo, no quiso profundizar en los problemas que la aquejan.

“Más bien quiero contagiarlos de amor, que nos preparemos porque ya va a llegar el niño Dios, que solo encontremos sonrisas y que aprendamos a reconocer que son más las cosas positivas y las bendiciones que nos da Dios que las malas. Que a veces las malas o las situaciones difíciles llegan es para darnos aprendizaje”, comentó.

Así miso instó a sus seguidores ha seguir trabajando, enfocados en cumplir sus sueños.

MÁS NOTICIAS DE COLOMBIA Y EL MUNDO, AQUÍ.