El revolcón en la programación de Caracol que tiene confundidos a los televidentes

En las redes, varios hablan del revolcón en la programación de Caracol que tiene confundidos a los televidentes.

Y es que esta semana comenzó a sentirse el final del año en el canal.

Por eso, decidió modificar su programación para darle más entrenimiento a sus espectadores.

Por ejemplo, ahora la primera emisión de Noticias Caracol irá hasta las ocho y media de la mañana.

Después comenzará Día a Día, que irá hasta las diez, y luego empezarán las novelas de la mañana, que serán un poco más largas durante esta época de vacaciones.

En la noche los televidentes también han visto cambios y esto fue lo que pasó: la última emisión de Noticias Caracol salió a vacaciones.

Por eso, Preso No. 1 comenzará a las once, y a las once y media, comenzará una película familiar.

