Starz, una compañía de Lionsgate, anunció el día de hoy el lanzamiento de la nueva aplicación internacional de Starzplay.

Esta ya está disponible en Colombia, con planes de continuar con lanzamientos en más territorios durante el resto del 2020.

Por $15,900 pesos al mes, los suscriptores en Colombia tendrán la oportunidad de disfrutar acceso inmediato a cientos de películas y series el mismo día que se transmiten en los Estados Unidos.

Esto, incluyendo las series originales de STARZ "The Spanish Princess", "Power Book II: Ghost", “The Stand”, “The Name of the Rose” y "Normal People", entre otras.

Canal Starz entra a competir con su plataforma de streaming, Starzplay

La aplicación Starzplay para iOs y Android estará disponible para descargar en iPhone y iPad, así como en una amplia gama de dispositivos compatibles con Android.

Hasta cuatro usuarios pueden ver simultáneamente y disfrutar de descargas sin conexión de programas y películas selectas.

Los usuarios de la aplicación pueden disfrutar de recomendaciones personalizadas de programas y películas, basadas en las visualizaciones anteriores de los usuarios y seleccionar su idioma preferido para el audio o los subtítulos.

