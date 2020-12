"Todos los actores queremos trabajar con Christopher Nolan": Robert Pattinson

¿Qué nos puede contar sobre su personaje?

Mi personaje es Neil, un colega del personaje de John David Washington, y él es inglés. Eso es todo lo que puedo decir en este momento, el resto tendrán que verlo en la película.

Hablemos de Christopher Nolan. ¿Ha sido fanático de sus películas?

Sí, sin duda. Creo que todo el mundo es fanático de las películas de Chris. Creo que es uno de los pocos directores que constantemente logra éxitos de taquilla increíblemente ambiciosos y complejos en un ámbito masivo. Siempre son originales y sorprendentes, nunca sientes que te alimentan con cuchara. Y cada película es totalmente diferente a la anterior. Por ejemplo, cuando salió Dunkerque, muchos pensaron que era su obra maestra. Y ahora, aparece Tenet, que desde mi punto de vista es una espectacular hazaña, en todos los sentidos.

¿Cómo le fue trabajando con Nolan por primera vez?

No mentiré: casi todos los actores quieren trabajar con él, así que estaba muy emocionado. Es bastante sorprendente verlo trabajar porque Chris está completamente nivelado y equilibrado todo el tiempo, nada lo estresa, nada le quita la tranquilidad. Ciertamente, nunca había visto algo así. Fue un rodaje difícil en muchos sentidos, pero al mismo tiempo, fue un gran momento.

"'Tenet' tuvo un elenco increíble. Y es que fue maravilloso saber que todos estábamos en la misma sintonía y que queríamos lo mismo para la película", Robert Pattinson.

En términos del elenco, hizo parte de un conjunto increíble …

Sí, fue un elenco increíble, que supo trabajar con un guion muy complejo. Fue maravilloso saber que todos estábamos en la misma sintonía y que queríamos lo mismo para la película. Por ejemplo, nunca había trabajado con John David antes, pero afortunadamente me llevé muy bien con él. Y eso fue genial considerando que la mayoría de mis escenas fueron con él y estuvimos trabajando tan de cerca durante muchos meses. Probablemente sea una de las mejores amistades que he hecho mientras hacía una película.

Algunas de sus escenas implicaron movimientos exigentes y complicados, muy al estilo de Nolan. ¿Para eso tuvo algún tipo de entrenamiento?

Quiero contarles que, durante semanas estuve mirando y aprendiendo de especialistas, e incluso a ellos, les resultaba muy difícil al principio hacer los movimientos de mi personaje. Y es que este hombre hace movimientos que son exagerados y completamente antinaturales. Y a eso deben sumarle que muchos de esos movimientos los hace al revés, es decir, nivel Dios. Es muy complicado trabajar en contra de tus inclinaciones naturales, pero nada, tocaba hacerlo, pues se supone que el personaje es un experto.

Dado que Christopher Nolan hace que todo sea posible frente a la cámara, muchos se preguntan: ¿se requieren toda clase de extras para las escenas más complicadas?

Como en toda película que contiene acción, se necesitan expertos en el tema que puedan completar las escenas a la perfección. Sin embargo, Chris nos permitió hacer muchas de nuestras propias acrobacias. Hay escenas en las que estoy manipulando artefactos que explotan mientras los edificios se caen y los helicópteros están por todas partes. Y quiero contarles que todo eso se siente muy real en las filmaciones, y por lo menos a mí, me ayudó a comerme el cuento de mi personaje y la historia. No sé cuántas veces podré experimentar eso en una película. No hay nada igual.

¿Por qué cree que esta película debe verse en la pantalla grande?

Porque es increíblemente ambiciosa e increíblemente compleja. Nadie hace películas como Chris y para esta cinta, en específico, utilizó toda la nueva tecnología que pudo, como por ejemplo, unas cámaras IMAX que fueron diseñadas especialmente para esta película. Realmente no puedo imaginarme no verla en un teatro.

Ahora bien, hay muchas personas que no han podido ir al cine durante meses y meses, y realmente considero que con Tenet sentirán que su regreso valió toda la pena. Y es que Chris quiere superar los límites de lo que puedes ver en una película. Es una experiencia muy envolvente y como dije antes, pocos logran grandes historias con grandes imágenes, y Nolan es uno de ellos.

2 horas y 30 minutos dura la nueva cinta de Nolan, que lleva a los espectadores a un mundo de espías y viajes en el tiempo.

