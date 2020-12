Grabado durante el último año entre Miami y Madrid, ha conseguido junto a su productor, Julio Reyes, dar forma a un repertorio de grandes canciones con el que vuelve a sorprendernos. Canciones llenas de emoción y magnetismo como Si hubieras querido, primer sencillo del álbum, Corazón descalzo, Hablemos de amor, y su más reciente adelanto, La fiesta.

El disco contiene 11 canciones, más una versión acústica de Si hubieras querido. Y entre varias canciones Pablo añade fragmentos sonoros que hacen que las canciones se conecten entre ellas.

"Vértigo es el título más honesto que podía darle a este álbum, porque amar da vértigo, que no te quieran da vértigo, el momento que estamos viviendo da vértigo, pero por otro lado, si no sientes vértigo, es que no estás vivo”.

Pablo Alborán da a conocer su nuevo álbum, 'Vértigo'

