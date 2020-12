De acuerdo con el artista, desde hacía mucho tiempo pensaba en tomarse un descanso y parar de girar, algo que sucedió gracias a la pandemia.

Fue entonces cuando también comenzó a pensar en la idea de entrar al estudio de grabación:

"Este es un disco distinto y urgente, grabado con los instrumentos de siempre e infinita paciencia. Incluso, las pocas canciones que son anteriores a la reclusión, resuenan en el oyente como si estuvieran escritas y nos hablaran del ahora mismo. La labor creativa del artista, pienso, es reflejar el momento que le toca vivir, personal o socialmente. Este es mi tiempo y la música que me corresponde escribir y grabar hoy. Estos son los versos que me salen y me importan, porque reflejan este mundo, o al menos lo intentan", aseguró el español.

Enrique Bunbury presenta su nuevo disco, 'Curso de levitación intensivo'

Encuentre más de PUBLIMETRO, aquí

Siga a Publimetro en Google News.