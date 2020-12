"'Lo volvería' me lleva a la música de Stevie Wonder": Juan Pablo Vega

¿Qué quería decirle a su público con la letra de este nuevo tema?

El eje central de la letra tiene que ver con la gratitud, con no arrepentirse del amor y decir, lo volvería a hacer contigo. Yo creo que las relaciones que llevan muchos años entran en una especie de espiral, en la que se vuelven a recrear los mismos momentos. Varios le llaman rutina, de forma negativa, pero para mí esta tiene una connotación diferente, más positiva. Yo realmente le quería dar valor a esos pequeños detalles que pasan precisamente en la rutina, y que, a pesar de ser repetitivos, son únicos en cada pareja.

Curiosamente, la canción fue creada tiempo antes de la pandemia, pero hizo un juego perfecto con este momento, en el que las parejas tuvieron que crear nuevas rutinas en medio del encierro. Sin duda, un reto bastante grande para los amores.

En cuanto a su sonido, Lo volvería se siente nostálgica, pero al mismo tiempo, muy rítmica y llena de matices retro…

Yo creo que todo corresponde a siempre estar aislado como en un pasado, siempre estar investigando toda la música que escuché de pequeño, a través de mi papá. Lo volvería justamente me rememora a Stevie Wonder. También hace parte de una fascinación por el equipo y la grabación análoga, y adentrándome en un mundo un poco nerdo, el tema está hecho con un teclado clásico del 84. Y por ejemplo, la canción no tiene un bajo eléctrico como muchos podrían creer, sino que se trata del sintetizador.

El video de esta canción justamente hace referencia a eso de lo que hablábamos en un comienzo: la rutina vista desde lo positivo. Además, también esta cargado de esa nostalgia retro…

Este fue creado con una técnica que se llama rotoscopia, que es poner varios Juan Pablos, varias Gabrielas (la protagonista del video), haciendo varias acciones al mismo tiempo y en el mismo lugar. Nosotros quisimos emular una casa, y bueno, más que una casa, un hogar, en el que vemos a estos personajes haciendo todo lo que hace parte de su rutina: preparar jugo de naranja, recibir un domicilio. Las imágenes se grabaron en un día, repitiendo los mismos momentos unas 10 o 15 veces.

En el video también jugamos con la pandemia, haciendo una especie de sátira por los cuidados que se deben tener. Así que se encontrarán, por ejemplo, con un astronauta entregando un domicilio.

Por otro lado, verán un poco de baile, que sin duda, es una de las cuestiones que más me cuesta, sobre todo en un video, sabiendo que muchas personas me van a ver. Sin embargo, creo que la vida, a veces, también se trata de eso, de incomodarse, salir de la zona de confort y hacer el esfuerzo. Por eso, las imágenes también me parecieron curiosas, especiales.

Esta canción hace parte de nuevo su disco. ¿Cómo le ha ido con su creación en medio de la pandemia?

La verdad es que para este año tenía previsto lanzar el disco, pero dada la coyuntura tocó reestructurar un poquito esa estrategia, porque de nada valía lanzar un álbum si no se podía girar y tocarlo en vivo. Entonces, decidimos dilatar un poco el tiempo y lanzar solo cinco temas, y si todo sale bien, esperamos lanzar el material completo el próximo año. Románticamente, me gusta sacar álbumes, me gusta salir de gira, pero la pandemia nos hizo crear nuevas reglas de juego, así que hemos tenido que acostumbrarnos y como dije antes, aprender a salir de la zona de confort.

Ya que toca el tema de las giras y las presentaciones, hace unos días volvió a los escenarios en un autoconcierto, lo que nos ha tocado en esta nueva realidad. ¿Cómo le fue? ¿Cómo ve este tema?

Admiro la voluntad de los organizadores, quienes se arriesgaron a pesar de que las condiciones son adversas. En mi concierto, que fue junto a Esteman, sentí una bocanada de aire que no se imaginan, porque se trata de reencontrarse con el público. En un comienzo uno podría asumir que la gente, encerrada en un carro, estaría predispuesta. Eso sumado al miedo por el virus. Sin embargo, sucedió todo lo contrario: durante toda la presentación llovió, pero al público no le importó, salió de sus carros, bailó y cantó. Eso me pareció precioso.

