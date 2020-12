En redes sociales queda constancia de la insistente queja de los televidentes con nuevo programa de Caracol, muchos dicen sentirse "engañados".

En días pasados, el canal estrenó una nueva franja como parte de Sábados felices.

Al tradicional programa de humor llegó Bingos felices, un show donde las personas pueden jugar desde sus casas.

Sin embargo, desde que salió el show varias personas tienen la misma queja.

Una y otra vez, en las redes de Caracol al programa le reclaman que los cartones no se pueden conseguir en todas las ciudades.

Otros, alegan que se sienten engañados pues el show se transmite a nivel nacional pero no se puede jugar en algunas regiones.

Incluso personas en Bogotá han dicho que no encontraron habilitada la compra de los cartones.

"No deberían pasar eso por un canal tan visto por los colombianos, eso es fraude, engañando a la gente. A dos o tres horas de Bogotá y no aceptan a Tunja", anotó un televidente.

"No está habilitado para poder jugar en Bello, Antioquia, no me parece", "en Pasto tampoco se puede comprar, digan por que ahí pierden audiencia y plata", comentaron otros.

Todos los mensajes pueden leerse en la sección de comentarios de la siguiente publicación.

¿Tienen razón los televidentes?

Insistente queja de los televidentes con nuevo programa de Caracol, muchos dicen sentirse "engañados"

Vea aquí más información de Colombia y el mundo

Encuentre todavía más de Publimetro en Google News, aquí