Luego de ser nombrado por la revista Time como uno de los 100 personajes más importantes del mundo, habló con un medio nacional. J Balvin confesó que está enamorado y que quiere ser padre muy pronto.

En la más reciente entrevista que el artista le concedió a un medio nacional reveló los detalles.

Vicky Dávila, directora de la revista Semana, entrevistó al cantante y entre otros temas, hablaron sobre su relación y futuro.

J Balvin aclaró los rumores que surgieron hace unas semanas en donde se afirmaba que sería padre.

"No es verdad, pero me gustaría. Es uno de mis grandes sueños. Cuando yo pienso en la muerte, digo: no pude ser padre, darle como mucho del amor, del conocimiento o el poco conocimiento que tengo, pero compartirlo con un ser que viene de ti, eso es algo que engancha mucho", le dijo a la revista.

Sobre si es un plan a corto plazo, fue contundente en la respuesta y dijo que: "Estamos buscando. Estamos juiciosos".

Balvin se confesó enamorado y dijo que la argentina Valentina Ferrer es su compañera de vida.

"Es una argentina. Se llama Valentina Ferrer. Es mi compañera de vida. Nos apoyamos en las buenas y en las malas, y en las regulares…", dijo el cantante.

