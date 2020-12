Un video con ilusión auditiva se hizo viral, debido a la confusión que causa entre los usuarios. Se trata de un sonido que puede poner a prueba tu cerebro: 7 palabras diferentes puede estar escuchando. ¿Qué logra oír usted?

Para los internautas, esto es todo un reto: varios usuarios trataron de descifrar dicho sonido, pero quedaron sorprendidos.

Cabe recalcar que hace dos años se publicó otro video con ilusión auditiva: 'Yanny o Laurel', el cual también sorprendió a los internautas.

No obstante, en esta oportunidad se escucha desde iphone o Fornite. En total son siete sonidos diferentes, que varían desde 'Eye for an eye', 'four nine', 'nine four', 'nice one' y nightfall.

Así que, si desea poner a prueba su cerebro y oídos, este video le cae como anillo al dedo. ¿Qué palabra escuchará en esta ocasión?

(Video) ¿Y usted qué logra escuchar? Una grabación con ilusión auditiva pone a prueba a su cerebro



Cabe recalcar que los usuarios no esperaron a reaccionar ante el video que fue compartido por la marca de belleza australiana Tribe Skincare. Entre los comentarios se deja ver que hay sorpresa porque realmente escuchan todas las palabras.

Incluso algunos logran escuchar las siete palabras sin que cambiara el sonido. Mientras que otros logran escuchar una o dos palabras.

