(Video) Como de película: mujer vuelve a casarse con el mismo hombre después de haber perdido la memoria

La historia trata de una mujer que perdió la memoria por una lesión. Esta fue la causa por la que se volvió a casar por segunda vez con el mismo hombre. Por ende, se hizo viral.

La protagonista de esta 'película romántica' es Laura Faganello, quien a sus 23 años de edad y a nueve meses de haberse casado, sufrió una lesión cerebral traumática.

El hecho ocurrió en 2017 cuando ella de pronto no se acordaba más de su esposo Brayden, ni de su boda.

La joven confesó que los primeros días se sentía extraña al no saber quién dormía con ella. Tanto así que no podía decir con tranquilidad un 'te amo'. Mientras esto sucedía, el esposo no la pasaba nada bien por la situación, así lo informó CTV News.

El tiempo pasó, y como guion de película, en un abrir y cerrar de ojos había pasado ya dos años siendo prácticamente amigos de cuarto.

No obstante, el amor del hombre canadiense nunca se esfumó: él siguió con su plan romántico para reconquistarla.

Y 'como si fuera la primera vez', Brayden le escribía a Laura notas de amor y la trataba de la mejor manera. Gracias a esto, la mujer empezó a ceder y, aunque no aceptaba completamente la situación, decidió volver a conocerlo.

Según cuenta la chica, ella dio el paso para ir a una primera cita con su esposo y fue ahí donde el coqueteo no se hizo esperar. Por tal motivo, el tiempo paso hasta llegar a 2019, año en el que el hombre le pidió a Laura que se casara nuevamente con él.

Ella dijo que sí y "ambos sabíamos que deberíamos casarnos", aseguró Brayden. Aún no se sabe si ya ocurrió el matrimonio, pero aseguraban los medios que sería este año.

