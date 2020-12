Actriz de Pedro el escamoso pagó $57.000 por dos huevos pericos

Alina Lozano, la actriz que interpretó al personaje Nidia en la novela Pedro el escamoso, reveló este sábado que se había comido los huevos más caros de su vida.

Fue el aeropuerto El Dorado, donde estaba acompañando a su hijo a abordar un vuelo internacional que lo llevaría al reencuentro con su padre.

Después de contar el caos con la madrugada y el pánico que le generan las idas a los aeropuertos, se quejó por el valor exagerado de dos desayunos.

"La plazoleta de comidas no está abierta, pero hay algunos sitios y me comí los huevos más caros de mi vida, no sé qué gallina estrato 100… Nos comimos dos huevos pericos y (pagamos) $57.000, seguramente me están alimentando muy bien esos huevos", dijo la actriz.

En el video publicado en su cuenta de Instagram narra otras aventuras que tuvo durante su visita al aeropuerto, y termina con una importante advertencia: ¡Pilas con el sitio donde venden los huevos tan caros!

