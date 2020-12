¡Casi no cuenta el cuento! Silvestre Dangond tuvo que ser operado de urgencia

Tras una foto que dejó preocupados a varios, se conoció que Silvestre Dangond tuvo que ser operado de urgencia.

Muchos seguidores quedaron sorprendidos al ver una foto del cantante hospitalizado.

Por eso, más tarde el artista contó más detalles de lo sucedido en un live.

Aseguró que tras varios días con un dolor agudo decidió ir al médico.

“Me hizo el examen y me dijo que tenía una úlcera cerca del intestino recto. Él no se explicaba cómo yo no había sufrido peritonitis porque la úlcera estaba muy avanzada”.

Por eso, el cantante tuvo que pasar por el quirófano.

También fue sincero al decir que no había querido ir al doctor y lo evitó lo más que pudo.

“Irresponsablemente, al otro día me levanté, me puse una inyección para el dolor y seguí celebrando, y de pronto, no hubiera alcanzado a estar echando el cuento hoy en día porque me hubiera empeorado”.

Silvestre Dangond tuvo que ser operado de urgencia

