Kali Uchis muestra su lado más teatral con su primer álbum en español

Este es un nuevo trabajo bastante variado, cuéntenos de dónde salieron las ideas…

El álbum entero está inspirado por todos los géneros que me han gustado desde mi niñez, como el bolero, el perreo (reguetón), el pop latino y muchos más. Creo que todos son muy diferentes, cada canción es distinta. Hay canciones que tienen más drama, otras son más profundas, hay cosas que son solo para sentirse bien. Para mí, cada una tiene una estética diferente.

Tenemos un guiño a Gabriel García con Del amor y otros demonios, ¿fue intencional o se dio cuenta después?

Realmente, no me di cuenta porque, por ejemplo, Sin miedo fue algo obvio para mí porque es una frase que siempre me ha inspirado. Mi primer tatuaje fue cuando tenía 16 y decía eso, sin miedo. Entonces fue como algo obvio, pero después pensé que estaba muy corta la frase. Yo veo la música como el arte del cine, entonces quería algo más teatral, pensé en incluir algo más dramático.

"Yo veo la música como el arte del cine, entonces quería algo más teatral, pensé en incluir algo más dramático"

¿En qué momento se da cuenta que era hora de hacer un álbum en español?

Es mi segundo álbum y en mi corazón tengo un deseo muy grande de compartir con toda mi gente, incluir a la gente latina, obviamente, porque soy latinoamericana y eso es gran parte de la persona que soy como artista. Fue algo obvio para mí. Estoy muy orgullosa, realmente, de poder hacerlo y de mostrarlo a todos.

En Isolation el mensaje que une a todas las canciones es el autoestima, la fuerza… cuál es el mensaje que une las canciones de este disco?

Cada canción tiene su propia historia, pero más que todo sería 'sin miedo'. Es decir, que todos deberíamos vivir así, sin temor a ser lo que queremos ser. Eso es lo que me inspira a mí, no temer. Cada canción tiene su propia vibra y su propia película, un feeling diferente.

13, el número de canciones de Sin miedo (Del amor y otros demonios)

¿Cómo influyó en usted este aislamiento en su proceso creativo? ¿Le dio un acercamiento diferente a lo que quería hacer?

Claro, las cosas cambiaron muy rápido para todos. Pero, creo en que mi caso a mí no me gusta mucho hacer planes. Lo que va a suceder en el futuro solo Dios lo sabe. Solo sigo tratando de mejorar en todo lo que hago, quiero seguir inspirando a los demás.

En este nuevo trabajo se acerca aún más al reguetón y tiene un par de colaboraciones en el género, ¿cómo le fue en este aspecto?

Como yo he vivido en dos países y tengo las dos culturas, eso me ha impactado mucho como artista. Para mí era muy importante incluir a artistas latinos porque es mi primer proyecto completamente en español. Jhay (Cortez) es una persona muy humilde y lo hizo con Tainy muy rápidamente en Miami, juntos. Jowell y Randy también la sacaron muy rápido, fue un honor para mí poderlos incluir a ellos, pues son muy talentosos y tienen carreras grandes y establecidas en Latinoamérica. Trabajar con ellos fue inspirador, y realmente yo lo que hago es meterme en sus versos, fue diferente pero divertido. Me encantó lo que hicieron, son los jefes en la materia y no tuve que decirles nada, ellos ya sabían exactamente por cuál camino ir.

Vea aquí más información de Colombia y el mundo

Encuentre todavía más de Publimetro en Google News, aquí