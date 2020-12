La presentadora ha hablado abiertamente de tema en sus redes, Carolina Cruz habló de las dolencias que ha tenido en su delicado embarazo.

Carolina Cruz espera con ansias el nacimiento de su segundo hijo, Salvador.

Luego de una reproducción asistida, la presentadora de 41 años logró quedar en embarazo una vez más.

Sin embargo, recientemente le dijeron que debía pasar estos días en reposo para evitar cualquier complicación.

Esto, ya que el cuello de su útero al parecer estaba teniendo algunos problemas llevando el embarazo.

Por fortuna ya se encuentra mejor, pero no ha dejado de tener algunas dolencias.

"En estos días he estado experimentando unas molestias, nada grave, por la quietud en mis músculos. No lo había sentido con Mati pero ahora con Salva si y no deja de angustiarme un poquito", anotó en su cuenta de Instagram.

Allí, se sinceró sobre cómo está pasando este momento:

