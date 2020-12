"Las miniseries permiten explorar terrenos emocionales complejos y fascinantes": Nicole Kidman, sobre 'The Undoing'

¿Por qué decidió hacer parte de este proyecto?

Después de Big Little Lies dije que quería hacer cualquier cosa que David Kelley quisiera hacer. Él me mandó los dos primeros episodios de The Undoing y yo quería participar. Nadie escribe como David. Hace televisión adictiva, emocionante.

¿Cómo describiría a Grace cuando la conocemos por primera vez? Tiene un trabajo excelente, un marido amoroso y un hijo adorable, ¿diría que tiene una vida perfecta?

Como David Kelley dice, los seres humanos son propensos a creer lo que quieren creer. Grace no es diferente. Ella vive como en una burbuja y ese es un lugar precario.

¿Pero es un matrimonio feliz o solo parece uno feliz?

Grace está enamorada. Tiene un marido amoroso, un hijo al que ama. Ella se siente realizada con ese amor, con su carrera exitosa también, pero su felicidad es definida sobre todo por la familia.

¿Por qué la colaboración con David Kelley funciona tan bien?

No sé bien por qué fuimos hechos para los mismos tipos de historia. Nos fascinan cosas parecidas, creo. David es curioso, observador, y tiene un punto de vista fuerte. Escribe personajes que quiero explorar intensamente, y doy lo máximo de mí para hacer honor a esa visión. David Kelly, Per Saari, Bruna Papendrea y yo trabajamos muy bien juntos en la búsqueda de un director. Encontrar a esa persona –en este caso, a Susanne Bier– fue la parte más importante del proceso.

En su opinión, ¿cuál es el secreto de un gran thriller?

La narrativa, el formato de una miniserie permite explorar terrenos emocionales complejos y fascinantes, pero tener un punto de vista cinematográfico fuerte que te atrae y te conduce a través de la narrativa es obligatorio. Y una película larga, esencialmente, entonces requiere una sólida producción cinematográfica para mantener al público cautivado. Así, es muy difícil mantener ese tipo de experiencia a lo largo de varios episodios.

En un momento, la abogada defensora de Jonathan, Haley Fitzgerald (Noma Dumezweni), dice: “Eso es lo que los llamados ricos hacen cuando se sienten amenazados, ellos esconden feas verdades y se protegen”. ¿Hay una parte de verdad en eso que está en el centro de la historia de privilegios, de contar mentiras y esconder secretos?

Voy a dejar que el público saque sus propias conclusiones, pero creo que hace a la naturaleza humana proteger la realidad que cada uno definió como propia.

6 capítulos tiene The Undoing, todos dirigidos por Susanne Bier

Usted es una de las productoras de The Undoing, ¿qué parte del rol de productora le gusta más?

Estoy muy orgullosa de que hayamos podido sacarlo del papel, apoyando el trabajo de David y la visión de Susanne (Bier, directora). Llevo muy en serio el trabajo de productora haciendo que todo camine, cuidando el proyecto y apoyando a los artistas involucrados. No es una responsabilidad menor para mí, y me siento orgullosa cuando hacemos algunas movidas creativas y funcionan, tenemos éxito.

¿Cuál es el secreto de ser una buena productora?

Los detalles, el cuidado. Encontrar a los colaboradores correctos.

¿Fue idea suya que Hugh Grant interpretara a Jonathan?

Hugh fue idea de Susanne, y me pareció brillante. Conozco a Hugh hace años y siempre quisimos trabajar juntos. Muy pocas personas podrían aportar lo que Hugh trae, que es atraer con ese encanto, esa simpatía y esa inteligencia. La serie no funcionaría sin ello. Es un actor extraordinario.

¿Qué aporta Hugh Grant para el rol de Jonathan?

Hugh es muy simpático, podría salirse con la suya con casi cualquier cosa. Tiene carisma y simpatía como pocos, y Jonathan necesitaba exactamente eso.

Trabajaste con Donald Sutherland antes en Regreso a Cold Mountain. ¿Cómo fue trabajar con él de nuevo en The Undoing?

La química entre Grace y su padre es muy importante. Él es la tercera punta del triángulo de hombres de la vida de Grace, y tienes que sentir el amor entre ellos y su relación complicada. Donald y yo nos tenemos mucha estima, entonces entramos en esa dinámica.

Vea aquí más información de Colombia y el mundo

Encuentre todavía más de Publimetro en Google News, aquí