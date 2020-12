Detalla que en dos años podría quedar completamente ciega. Actriz de Rebelde confiesa que está perdiendo la visión.

Muchos recuerdan la serie juvenil mexicana Rebelde, que con sus canciones, personajes y situaciones lograron enamorar a toda una generación.

Con el pasar de los años, muchos de los actores que participaron en dicha producción se catapultaron como grandes artistas, la mayoría en el mundo actoral.

Recientemente se dio a conocer una enfermedad que sufre una de las actrices que encanó a uno de los personajes. Condición que, según dio a conocer, la podría dejar ciega.

Se trata de Allisson Lozz, quien a pesar de estar alejada del mundo del espectáculo, sigue contando con gran número de fans que están al pendiente de su vida.

Por medio de un video en publicado en su cuenda de Instagram, la mexicana de 28 años reveló que tras varias pruebas y exámenes médicos, perderá la vista en dos años.

"Estoy bien ciega desde bien jovencita y me dijeron (los doctores) que para los 30 ya no iba a ver nada. Entonces, tengo 28, faltan dos para no ver nada según, esperemos que la tecnología avance más, pero sí”, manifestó Allisson.

Lozz contó que desde el segundo de primaria lleva lentes y que esperó hasta tener la mayoría de edad para operarse. Sin embargo, ese momento llegó demasiado tarde: los doctores le informaron a ella y su familia que su córnea estaba muy dañada como para someterla a cirugía.

Lozz también es recordada por novelas como Al Diablo con los Guapos o En nombre del amor,

