Así respondió el presentador, Juan Diego Alvira se defendió de un televidente que lo llamó "descarado" por viajar en un avión del gobierno.

Muchos discrepan respecto al estilo informativo de Juan Diego.

Sin embargo, lo cierto es que el cubrimiento del paso del huracán por San Andrés, Providencia y Santa Catalina fue oportuno.

Él y Juanita Gómez viajaron en un avión que dispuso la Policía para ayudas humanitarias.

En su cuenta de Instagram, el presentador compartió la foto desde el avión.

Al verlo, un sujeto le comentó:

"Viajando en el avión del gobierno para ir a calumniar y atacar sin razón y sentido, descarado irresponsable".

Ante el injusto comentario, Juan Diego contestó con calma y altura.

"Hola Jorge, los aviones de las entidades públicas no son del gobierno sino de los ciudadanos, pues se pagan con nuestros impuestos. Ahora, uno no va a criticar sino a informar… no hago periodismo ideológico, sino periodismo, a secas", respondió.

El intercambio de mensajes se puede leer en los comentarios de la siguiente foto.

Juan Diego Alvira se defendió de un televidente que lo llamó "descarado" por viajar en un avión del gobierno

Vea aquí más información de Colombia y el mundo

Encuentre todavía más de Publimetro en Google News, aquí