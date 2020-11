La pareja vuelve a dar de qué hablar, y es que ahora, por un video dicen que la hija de Jessi Uribe "le hizo el feo" a Paola Jara.

Actualmente el cantante se encuentra en Bucaramanga pasando tiempo con sus hijos.

Y es que una de sus hijas, Sarita, cumplió años.

Sin embargo, Paola Jara no viajó con él, pues tuvo que regresar a Bogotá para grabar A otro nivel.

Jessi hizo un video en vivo desde su cuenta de Instagram, en el que celebró la vida de su hija.

Allí estaba conectada Paola Jara, quien le envió un saludo y le deseó feliz cumpleaños.

No obstante, un detalle se robó la atención, y es que la niña no quiso saludar a la cantante.

"Está Pao conectada, dice que feliz cumpleaños, dile: 'gracias Pao"", aseguró el cantante.

No obstante, la niña no le prestó atención, y mientras intentaba irse, le decía que no.

Razón por la que el cantante pareció incomodarse y le dijo: "si no, no te doy torta".

Finalmente, la niña no dijo nada y él se burló de la situación.

Y es que, en realidad, no quería saludar a Paola, ni a nadie. Solo quería estar en su fiesta.

Sin embargo, el momento no pasó desapercibido y los comentarios no se hicieron esperar.

