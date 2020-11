"El próximo disco de Bomba Estéreo es lo más lindo que hemos hecho": Li Saumet

Regresan a los escenarios este 28 de noviembre en Caravana, ¿cómo los encuentra este concierto?

Estamos felices de tocar porque nosotros estamos acostumbrados a eso, a tocar y tocar y tocar. Ha pasado mucho tiempo en que no tocábamos. Si bien lo hemos disfrutado también es increíble volver y poder tocar, estar juntos de nuevo. Sobre todo porque estamos haciendo un disco nuevo, entonces queremos aprovechar para vernos y engranar un poco de eso que ya viene y está súper bueno. Venimos con mucha energía y algunas canciones nuevas.

¿Qué tan necesaria es esa retroalimentación del público y cómo cayeron en cuenta de eso ahorita que tuvimos un boom de presentaciones a distancia, en línea?

Claro, más allá de que sea necesario es como sucede, es como nos ha sucedido a nosotros, sobre todo. Siempre estamos en una tarima y hay un intercambio energético, es más una cosa de energía que hace falta. Este es nuestro trabajo pero también es nuestra pasión. Hacer lo que a uno le apasiona y a lo que uno se dedica hace mucha falta. Pero bueno, es lo que está sucediendo. Yo creo que el hecho de que esto esté sucediendo va a hacer que todo vuelva y venga más fuerte.

Están en el proceso de hacer música nueva, ¿cómo les cambiaron los planes con la pandemia y cómo influyó en la construcción del álbum que están preparando para 2021?

Fue muy positivo porque, digamos, nosotros nunca tenemos tiempo para realmente sentarnos… y aunque lo habíamos hecho porque sí nos habíamos tomado un tiempo para grabar, de todas maneras ese tiempo extra, que ha sido un tiempo bastante largo, me ha hecho, y supongo que a Simón (Mejía) también, hacer una introspección en la letra, la música y las canciones. Incluso, el disco estaba prácticamente listo antes de la pandemia. Cuando empezó la pandemia salieron canciones nuevas y muy poderosas e increíbles. Posiblemente son ahora mis favoritas y creo que todo este momento es muy trascendental en la vida del ser humano, pero sobre todo para los artistas porque somos canales de mensaje, y siento que ese mensaje más que nunca debe ser poderoso, fuerte y trascendental para que vaya con el momento.

Con eso que nos cuenta es difícil no antojarse de saber más del disco, ¿qué nos puede adelantar de esa personalidad que va a tener el álbum, los ritmos y letras que vamos a encontrar?

No te voy a decir específicamente de qué habla, pero sí es un disco muy fuerte. Tiene un mensaje muy fuerte, pero no a nivel de crítica ni nada de eso. Es muy intenso, espiritual. Va con lo que está sucediendo, lo que viene sucediendo hace rato y con lo que va a suceder. Yo creo que es un disco que tiene un mensaje muy claro, y es que el ser humano está desconectado y se tiene que conectar para salvarse y vivir mejor. Es básicamente eso, no es nada más "raro" que la idea de conectarse con uno mismo y con la naturaleza más que con las máquinas. Ese es un gran problema que tiene la humanidad, este álbum habla mucho de eso. Ese es el mensaje que se ha venido transmitiendo a través de la banda. Toda la música que salga en estos momentos debe tener un sentido muy espiritual.

"…es un disco que tiene un mensaje muy claro, y es que el ser humano está desconectado y se tiene que conectar para salvarse y vivir mejor"

Para ustedes la parte visual siempre ha sido clave en la construcción de sus álbumes, y cada uno tiene una estética particular, ¿cuál es la de este próximo trabajo?

Es espectacular, ¡yo no lo puedo describir! Todo este disco es mi mayor orgullo, mi felicidad completa, es lo más lindo que hemos hecho hasta ahora, creo yo. A nivel visual, de sonido, letras, creo que es un álbum muy completo y que supera mis expectativas.

Simón también estuvo haciendo música nueva en su proyecto personal, Monte. ¿Cree que esa nueva inspiración de él se sintió también en Bomba Estéreo?

Yo creo que fue paralelo, Simón hace mucha música y empezó a hacer todavía más. En algún momento parte de esa pudo ser para el disco, pero no lo sé con exactitud porque es su proyecto. Además hemos estado mucho tiempo separados, él en su casa y yo en la mía entonces no hemos hablado mucho al respecto. Él hace música y yo escribo, entonces también supongo que en algún momento sacaré mi propio trabajo de tantas canciones que he escrito, algunas no son para Bomba. Creo que fue toda esa inspiración de este momento creativo, y claro, él más allá de su proyecto, como ser, como persona, es alma y persona importantísima de Bomba. Toda su energía e inspiración es la mitad, parte fundamental. Somos complemento todos los que hicimos este disco.

En su caso, cuando escribe una canción, ¿cómo sabe cuando una canción es definitivamente más de Bomba?

Ahora, con este disco, solo estaba pensando en canciones para Bomba. Pero yo no lo veo con una división marcada de qué es para Bomba y qué es para mí. Yo le digo a los seres del más allá y del más acá (risas) que me posean y que pasen por mí para escribir. Incluso no creo ni que sea yo la que escribe esas canciones. Para mí ya ni soy yo. Es algo exterior, superior a mí, que escribe esos mensajes porque se tienen que decir. De pronto habrá unas muy mías ya cuando yo vaya a hacer mi disco y mi trabajo sola, porque, claro, hay cosas que yo quiero decir que quizás Simón no (risas). Somos personas muy diferentes. Puede que yo escriba una canción muy feminista y a él de pronto no le guste tanto, entonces por ejemplo esa canción puede ser para algo mío, y me concentraré en que me posean esos espíritus que hablen de lo que yo quiero decir. Pero para este disco fue como una cosa más de lo que estaba sucediendo en la naturaleza alrededor mío.

Vea aquí más información de Colombia y el mundo

Encuentre todavía más de Publimetro en Google News, aquí