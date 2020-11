Luego de que le hicieran de frente la pregunta en sus redes, Carla Giraldo respondió a quienes dicen que es una jefe "insoportable".

Muchos conocen a Carla por el trabajo que ha hecho en televisión desde joven.

En años recientes, además, abrió un café junto a su esposo, Mao Fonnegra.

Al parecer, a alguien en este negocio no le gustó la forma de ser de Carla como jefe.

Por esta razón, se creó un rumor que un seguidor quiso plantearle a la actriz.

"Oye, ¿cómo eres cómo jefa? Se habla de que eres insoportable… ¿verdad? No quisiera pensar que sí", preguntó un seguidor.

Aunque la mayoría de famosas evitarían una pregunta así, Carla respondió.

"¡Siempre clara y más en el trabajo! Ningún trabajo se hace mediocremente, y si no aguantan que los corrijan entonces conmigo es imposible trabajar. Me gustan las cosas bien o no me gustan (a medias nada)", respondió.

Así fue el cruce entre la actriz y el seguidor.

Carla Giraldo respondió a quienes dicen que es una jefe "insoportable"

