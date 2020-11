Fue la actriz que más compartió con él, protagonista de La mamá del 10 se manifestó con doloroso mensaje tras muerte de Cristian Mosquera.

El fallecimiento del joven actor, de apenas 14 años, sacudió a la farándula nacional.

Al parecer, Cristian Mosquera se quitó la vida.

Su muerte llegó a los oídos de quienes trabajaron con él en su papel más destacado en la pantalla chica.

Por esta razón, varios estaban al tanto de cómo reaccionaría Karent Hinestroza.

La actriz interpretó a la mamá de Victor, conocido como 'Goldi' en la historia que vemos en la novela.

En sus redes sociales, Karent compartió unas sentidas palabras para el joven actor.

"Eras un loquillo, Cris, muy inteligente para tu edad, muy enérgico, muy curioso, amiguero, talentoso. Me has dejado el corazón muy golpeado, no tengo idea que pasó, el Cristian que yo conocí sólo disfrutaba el momento, amaba toda la atención que recibía por parte de quienes lo rodeábamos… Cris, sólo deseo que descanses en paz, gracias por todo el amor que compartiste en este mundo, gracias por tu paso por esta vida… Te quiero por siempre", fue parte de su mensaje.

A continuación el mensaje completo de la actriz.

