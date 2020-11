Christian Nodal y Ángela Aguilar protagonizan un amor "imposible" en 'Dime cómo quieres'

En Dime cómo quieres, literalmente, ustedes están en un tire y afloje…

Ángela Aguilar: Esta canción nos habla de un amor, que desde mi punto de vista, es prohibido. Y lo digo porque en la letra nos encontramos con algunas confesiones de una mujer, quien asegura que ese hombre que la está buscando y le está coqueteando no le cae bien a su familia, ni a sus amigos. Entonces, puede que a la mujer le guste este chico, pero decide no aceptarlo por ese miedo al qué dirán.

Además, tengo que agregar que la canción es muy inocente, que es lo que necesitamos ahorita, especialmente para esas nuevas generaciones que están creciendo con temas un poco fuertes. Yo amo esta canción porque nos muestra un amor bonito, un amor de esos a la antigua, como en esos años de nuestros abuelos y nuestros papás.

Christian Nodal: Yo también tengo que sumar algo, y es que este tema está muy dedicado a esos hombres que durante toda su vida han sido muy 'Don juanes', y cuando se enamoran pierden, porque ninguna mujer confía en ellos.

¿Cómo se dio esta colaboración?

Christian: Yo ya había convivido con la familiar Aguilar gracias a una gira que hicimos juntos. Yo quedé encantado con ellos y cuando terminé el disco, les dije a mi productor y a un amigo, que es compositor, que le hacía falta un poco de regional mexicano. Y de inmediato, se me vino a la mente la voz de Ángela. Y les juro, teniendo en mi mente su estilo, comencé a escribir este tema y salió como en media hora. Más tarde, empecé todo el "trabajo de investigación", es decir, le escribí a Ángela por Instagram para que me diera su número, y ella quedó encantada con la canción. Sin embargo, eso no fue todo, y luego, me tocó hablar con su papá, Pepe Aguilar, para que la aprobara. Y ya teniendo todos los vistos buenos, nos dedicamos a grabarla.

Ángela: Y la verdad es que, en ese momento, nos conocíamos solo de la gira y de algunas historias que nos comentábamos. Nada más. Yo no soy una persona negativa, pero sí realista, y aunque me encantó el tema, me dije a mí misma que no me podía ilusionar hasta que escuchara el resultado. Y es que, el dueto podía estar bueno, pero si la canción estaba mala, nada que hacer, no se podía lanzar. Pero, por fortuna, y gracias a los dioses de la canciones, todo salió a la perfección.

"Tenemos que ser sinceros: los duetos solo salen perfectos cuando las personas con quienes cantas te caen bien", Ángela Aguilar.

¿La canción y el video los grabaron juntos o cada quien por su lado, debido a la pandemia?

Ángela: Aunque nos hubiera gustado hacerlo juntos, por amor a nuestras familias y a nuestro equipo de trabajo, decidimos que cada uno hiciera lo suyo desde su trinchera. Yo por lo menos grabé en Zacatecas, y bueno, respecto al video, tocó cantarle a un fondo verde, imaginando a Christian y al paisaje mexicano.

Christian: Yo no sé Ángela, pero yo en el video me sentía como un loco porque tenía que cantarle a una mujer que no existía, pero se logró y salieron unas imágenes que plasman a la perfección la letra de la canción. Entonces, siempre estamos viendo al hombre buscando a la mujer, quien siempre le da una negativa. Sin embargo, él sigue y sigue intentando, y nunca se cansa de darle detalles y de intentar convencerla de su amor. Además, siento que el video combina dos mundos: ese antiguo, como en las películas mexicanas, pero también, ese toque caricaturesco que le da humor a la historia.

Y finalmente, ¿Cómo están sus planes de trabajo para estos últimos días del año y los comienzos del otro?

Ángela: Yo ya estoy grabando el siguiente disco, son todas canciones inéditas, algunas mías y otras de amigos compositores. Espero que a principios del 2021 empiecen a salir sencillos.

Christian: Mi meta a futuro es llegar vivo al próximo año. En cuanto a la música, se acerca otra colaboración, pero ahora con los chicos de Reik.

30 millones de reproducciones tiene el video de Dime cómo quieres en YouTube, que se estrenó el pasado 13 de noviembre.

