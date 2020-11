Niño participante de 'MasterChef Junior' murió, dejando a miles desconsolados

Hace algunas horas se dio a conocer que un niño participante de MasterChef Junior murió.

Se trata de Ben Watkins, quien participó en la versión estadounidense en 2018.

De acuerdo con diversos medios de comunicación, falleció esta semana teniendo solo 14 años.

Y es que, durante 18 meses, luchó contra el histiocitoma fibroso angiomatoide, un tipo de cáncer muy raro.

Además, cabe mencionar que tuvo una vida bastante trágica.

Antes de entrar al reality, su padre asesinó a su madre y luego se suicidó, quedando al cuidado de su abuela y su tío.

Sin embargo, de acuerdo con varios conocidos, siempre mantuvo su optimismo.

We lost a Master of the @MasterChefJrFOX kitchen today. Ben you were an incredibly talented home cook and even stronger young man. Your young life had so many tough turns but you always persevered. Sending all the love to Ben Watkins’ family with this terrible loss Gx pic.twitter.com/RX81hP7lbw

— Gordon Ramsay (@GordonRamsay) November 17, 2020