¡Amor es amor! El abuelo, que se encuentra dentro de los grupos de mayor riesgo, se sentó el pasado domingo en el parqueadero del centro médico Castel San Giovanni, en Romaña, y empezó a tocar melodías en su acordeón.

El medio de comunicación catalán; La Vanguardia, señaló que el mayor de edad deseaba animar a su esposa; identificada como Carla, quien llevaba más de 10 días sin recibir visitas luego de ser hospitalizada por un posible cáncer

“Lo hice por Carla, para mostrarle cuánto la amo y agradecerle todo lo que me ha dado. No pude verla en el hospital, así que fui al patio con el acordeón. Mi corazón me dijo que fuera, así que al menos pude verla”, manifestó Bozzini.

(VIDEO) Abuelo de 81 años le da serenata a su esposa, quien se encontraba aislada en el hospital por coronavirus

"Per noi è stato il primo distacco in 47 anni di matrimonio,mi è crollato il mondo addosso.Ho fatto la prima cosa che mi è venuta in mente:la fisarmonica sotto la finestra"

A @chegiornoRadio1 Stefano Bozzini,l'alpino che ha suonato per la moglie ricoverata https://t.co/kiv9BamaFJ pic.twitter.com/cTcDTccQfn — Rai Radio1 (@Radio1Rai) November 11, 2020

En el video; el cual se ha difundido en las diferentes redes sociales, se puede observar al abuelo sentado en una pequeña banca dentro del estacionamiento del hospital, lugar en el que empieza a tocar la canción ‘Spanish Eyes de Engelbert Humperdinck’, mientras su mujer lo observa desde una ventana.

“Para los dos era el primer momento en que estábamos separados en casi 47 años de matrimonio, y se me cayó el mundo encima. Hubiera hecho cualquier cosa para poder verla”, agregó el hombre.

Finalmente, La Vanguardia indicó que Carla fue dada de alta este lunes después de someterla a varios exámenes médicos. Bozzi denunció la soledad que han sentido la mayoría de ancianos durante la pandemia del coronavirus.

(VIDEO) Abuelo de 81 años le da serenata a su esposa, quien se encontraba aislada en el hospital por coronavirus

MÁS NOTICIAS DE COLOMBIA Y EL MUNDO, AQUÍ

Siga aquí a Publimetro en Google News