(Video) Cuidado con los detalles: mujer descubre que su novio le era infiel gracias a una selfie

En muchas ocasiones la tecnología nos puede facilitar la vida, pero en otras, nos la puede complicar de gran manera. Así es el caso de una mujer que logró descubrir la infidelidad de su pareja, gracias a una fotografía de él. Ante dicho acontecimiento, la joven realizó un TikTok y lo compartió en las redes sociales.

Se trata de Sydney Kinsch, quien desenmascaró a su expareja confrontándolo. Llevaban cuatro años de relación, pero todo terminó al percatarse de que le ocultaba algo. El 'quinto sentido' de la mujer se materializó cuando su ex le envió una selfie tomada desde su automóvil.

En un primer acercamiento, la imagen parece ser muy normal. No obstante, la chica decidió observar cada detalle con detenimiento. Gracias a ello, pudo fijarse que en las gafas se reflejaba las piernas de otra persona. Al mirar mejor, se puede ver que se trata de otra mujer acompañándolo.

What would you do if you found out your boyfriend was cheating on you via #Snapchat?! Well, that's what happened to Sydney Kinsch who shared the incriminating proof on TikTok! He said the woman was just a friend…Turns out he was cheating with five women! [TikTok: sydneykinsch] pic.twitter.com/2hQuhk3eWn

