"'Pedro, el escamoso' es sinónimo de éxito y nostalgia": Juan Carlos Arango

¿Qué fue lo primero que se le pasó por la mente cuando se enteró del regreso de Pedro, el escamoso?

Estoy feliz, y la verdad, más que feliz, estoy emocionado. Es maravilloso volver a ver esta novela y todo su elenco, porque, por lo menos para mí, significa recordar esa buena temporada que pasamos grabando con todos, desde los actores, hasta los maquilladores. Sinceramente, estoy casi seguro de que fue uno de los proyectos más largos grabados en Colombia, entonces ya se imaginarán la relación tan cercana que tuvimos.

Tal vez muchos no lo recuerdan, o ni siquiera habían nacido en su momento, pero Pedro, el escamoso fue un éxito total. Y es que, aunque no teníamos redes, podíamos medir su fama porque las personas comenzaron a usar el look de los personajes, y claro, el Pirulino se convirtió en un himno de todas las fiestas. Además, Pedro salió del ámbito colombiano y también se convirtió en un éxito internacional. Recuerdo en que en Estados Unidos adoraban la novela.

"Enrique es tan bueno, y admira tanto a Pedro, que hace todo lo posible para que sea feliz y alcance sus objetivos", Juan Carlos Arango.

Además de su éxito, ¿por qué cree que Caracol decidió repetir esta producción?

Esta es una novela familiar, muy tranquila, llena de comedia, y sin duda, perfecta para estos momentos tan conflictivos. Así que, cualquier generación la puede ver. Por ejemplo, mis hijos, que tienen 9 y 12 años, la están viendo y los tiene fascinados.

A lo anterior tengo que sumar que Pedro es el prototipo del colombiano popular, como tú o yo. Pedro se cree el más avispado, es coqueto, piropero, pero en especial, es una gran persona. En ese sentido, es muy fácil que el televidente se identifique con este personaje, así pasen 20, 40 o 50 años. Por eso, Pedrito nunca pasará de moda. Además, es bueno que los colombianos se identifiquen con personajes blancos, que a pesar de todos sus defectos, son grandiosos seres humanos e intentan salir adelante por la vía correcta.

Por supuesto, tenemos que hablar acerca de su personaje, Enrique…

Enrique es el 'mompirri' de Pedro y es importantísimo en la vida del protagonista, porque es su polo a tierra. Es un personaje bueno, blanco, pero sobre todo, muy colombiano. Enrique es de esas personas que no sufre de envidias, ni egoísmos, por eso siempre está intentando que Pedro salga adelante y sea mejor. Además, para este personaje, Pedro, más allá de su amigo, es su ídolo, así que cree en él a ciegas, y si es posible, irá hasta el fin del mundo por él y para él. Justamente, su creencia a ciegas hará que Enrique viva unas aventuras chistosas y unos momentos muy difíciles, y todo por andar detrás de Pedro. Esta pareja es perfecta porque es para reír y llorar.

3 años duraron las grabaciones de Pedro, el escamoso, que tiene como protagonistas a Miguel Varoni y Sandra Reyes.

#PedroElEscamoso | Luego de que le obsequiara el brillante anillo, Mayerli quedó convencida que lo que siente por Pedro es mutuo y luego del la fiesta de entrega de regalos, la joven aprovechará para pedirle que confiese todos sus sentimientos hacia ella: https://t.co/dvmYsLzklo pic.twitter.com/HX5h0KCjIi — Caracol Televisión (@CaracolTV) November 11, 2020

Encuentre más de PUBLIMETRO, aquí

Siga a Publimetro en Google News.