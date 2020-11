"A dormir": Lina Tejeiro enloqueció a varios con su sugestiva "pijama"

En sus redes y con una foto, Lina Tejeiro enloqueció a varios con su sugestiva "pijama".

Además de su humor, la actriz ha sabido ganarse al público en redes gracias a sus sensuales publicaciones.

Y justamente, su última foto tuvo un alto contenido de sensualidad.

En esta se le puede ver en lencería y con una bata, según ella, lista para dormir.

Lina Tejeiro enloqueció a varios con su sugestiva "pijama"

Cabe recordar que la lencería que usó en esa foto fue muy criticada por sus seguidores.

Por eso, ella misma decidió responder a los comentarios:

“Me lo puse porque a mí me gusta. Si me lo pongo es para mí, no para nadie más", aseguró.

Y agregó que: “Antes me ofendía, hoy en día digo: ‘De verdad que la gente está muy loca’. A mí hay caras de muchas personas que no me gustan y yo no les estoy diciendo que vayan y se operen".

