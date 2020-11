El jalón de orejas de Agmeth Escaf a quienes no se toman en serio el coronavirus dio de qué hablar en redes

View this post on Instagram

Y llegó la navidad. Les voy a confesar algo, no creo que debamos perder la tradición pero tampoco celebrar como si no pasara nada. Estamos en medio del rebrote pandemico y por respeto a todos y a nosotros mismos evitemos más tristeza y dolor. Cuídemonos entre todos y podremos vivir mejores fiestas. Feliz noche dominguera!!