Diana Ángel preocupó con triste mensaje en sus redes sociales

También me duele, lloro, pateo, entro en negación, retrocedo, digo malas palabras, hiero, reniego, me quejo, maldigo, me lamento, me culpo, dejo de creer en mi, me quiero poquito, tal vez nada, quiero renunciar, olvidar, boquear, insultar y me cuesta levantarme de la cama. Después de que toda esa tormenta pasa, esas lágrimas, golpes, gritos y lamentaciones, me recuerdan que estoy viva, que no todo es color de rosa, ni estar feliz, pero serlo es una decisión, a veces muy difícil de tomar y por eso hay que permitirse estar así, gris, como el día de hoy y llorar. Tengo mis días. Esta es una realidad, desnuda y cruda. Y a quién no? #TB #420 #fin #serfelizesunadecision