Crea Sonidos Pacífico abre convocatoria de talentos musicales

#Sabías que las músicas de marimba cantos y bailes tradicionales del Pacífico sur colombiano han sido declarados por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, siendo esto un indicador de la importancia de la misma en la identidad y cultura, no solo de esta comunidad, sino de toda Colombia. Por eso es momento de dar a conocer su valor al mundo, descubre más de esta iniciativa en el link de la bio. #CREASonidosPacífico . . . . Fotografía: @jorgeidarragastudio