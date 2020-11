Alejandra Giraldo chicaneó sus hermosas piernas con un pequeño short

View this post on Instagram

…Este día y este lugar; el lugar donde aseguran los sueños se hacen realidad 😍 #tbt en Disney 🙌🏻 Deseo que todos nuestros anhelos se cumplan… Yo tengo muchos, pero por lo pronto lo que más quiero, es volver a ver a mi mamá, a mis hermanos y a mi abuelita, Abrazar duro a mis amigos y salir a hacer picnic un fin de semana con mi esposo y mis perritos… Ese hoy, es mi deseo! 🙌🏻 Feliz jueves queridos!