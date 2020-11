A Lina Tejeiro le dieron palo por usar una "extravagante" lencería, y ella no se quedó callada

Tras unos videos que publicó, a Lina Tejeiro le dieron palo por usar una "extravagante" lencería.

Todo comenzó luego de que Lina grabará algunas historias en las que sobresalió una particular lencería que unía el panti con el brasier.

De inmediato, los comentarios no se hicieron esperar, asegurando que era "excéntrica" y hasta "horrible".

Sin embargo, la actriz colombiana no se quedó callada y decidió responder.

“Me lo puse porque a mí me gusta. Si me lo pongo es para mí, no para nadie más", aseguró.

Y agregó que: “Antes me ofendía, hoy en día digo: ‘De verdad que la gente está muy loca’. A mí hay caras de muchas personas que no me gustan y yo no les estoy diciendo que vayan y se operen".

Su respuesta y la lencería que dieron de qué hablar, las podrá ver a continuación:

