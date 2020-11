Natasha Klauss chicaneó un millonario regalo que recibió

View this post on Instagram

Y empiezo la semana regalada 😍💓🙏💝gracias a @timegalleryco @bulovacolombia pues me adornaron con un reloj de la última colección , un reloj Que en su interior tiene las faces de la luna 🙂🙂🙂 ( esto me parece un hit ya que para mi la luna y sus faces son de mucho aprendizaje y practica en mi vida) #zafiros #diamonds💎 ❤️#publicidad A disfruta la semana con todo lo que Ella traiga y a dejarnos sorprender con todo lo que haya para nosotros !!!! Excelente lunes #misamores