¡Impresionante! Serpiente atravesó la garganta de su depredador tras ser devorada 

¡La vida salvaje es cosa seria! Normalmente los aficionados a este mundo suele ver otro tipo de escenas. Sin embargo, un fotógrafo de Estados Unidos captó el momento exacto en que una águila serpiente atravesó la garganta de una garza que la había devorado minutos antes.

El autor de las imágenes es Sam Davis, quien evidenció el momento en el que el animal pudo liberarse; esto porque posee una cola puntiaguda, que habitualmente usa para cavar en el fondo del agua, pero también la emplea para escapar de situaciones en peligro.

"Fui a un refugio para fotografiar zorros y águilas y cualquier otra cosa que pudiera ser interesante. Había dos águilas jóvenes que vieron la situación de las garzas y las estaban siguiendo, y allí apareció la terrible escena", expresó el hombre de 58 años de edad.

Inicialmente, el estadounidense pensó que la serpiente había mordido el cuello del animal volador. No obstante, cuando llegó a su casa para observar dichas imágenes, se dio cuenta del salvajismo de la escena, según informó The Sun.

Las fotografías de Davis se han hecho virales y los usuarios quedaron impresionados. "El horrible momento en que la anguila escapa de la garganta de la garza. Sí, el titular del diario Daily Star habla por sí mismo", comentó uno.

"El viejo proverbio que dice, 'ten cuidado con lo que comes', es válido para esta garza que devoró una anguila que pudo escapar", destacó otro usuario.

Finalmente, el mundo animal es algo impresionante, pero también peligroso para quienes subestiman a su presa.

"Horror moment eel bursts its way out of heron's throat while it's flying away" Yeah, headline (from Daily Star) speaks for itself. Photos are from Maryland. Heron survived. Photos Mr Sam Davis. #birds #birdsvsfish #eels #animals pic.twitter.com/JoPQMcvMVv

— Darren Naish (@TetZoo) November 6, 2020