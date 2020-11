Paola Turbay hizo una sexy confesión en sus redes y todos sus seguidores casados le dieron la razón

View this post on Instagram

¿Querían los secretos para un matrimonio feliz?… Aquí les dejo uno, sobretodo para aquellas parejas que andan bajitos de promedio. 😉 Hay relaciones que, con el tiempo, se dejan enfriar. Caen en la rutina y se van distanciando; tanto así que le buscan el quite al romance. Esto termina siendo ¡gravísimo! Hay quienes dicen “hoy no quiero” automáticamente sin pensar en las consecuencias ni en la conexión de la cual se están perdiendo. ¿Por qué? No le cojan pereza a algo tan bonito en una pareja. Confíen que al final solo habrá ganancias. . . . #matrimonio #pareja #sexualidad #amor #felizdomingo