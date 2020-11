Conozca a la hermosa presentadora que es, oficialmente, el reemplazo de Vanessa de la Torre en 'Noticias Caracol'

View this post on Instagram

_ Una nueva etapa comienza, y este es un post sólo para agradecer. 🙌🏼 Gracias a cada persona que me ha tomado de la mano para enseñarme y permitirme llegar hasta aquí (ellos saben quiénes son), gracias infinitas a mi familia por sonreír conmigo y apoyarme en cada paso, y gracias a los televidentes que me han acompañado y me han visto crecer poco a poco. ¡Nos vemos pronto! Edición 12:30 P. M. #NoticiasCaracol