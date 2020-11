Seis estrenos musicales para escuchar durante toda la semana

Gota gota, Zion & Lennox

Este tema presenta un ritmo adictivo e inigualable, que sigue la línea de los más recientes lanzamientos de Zion & Lennox. El tema, producido por Chael, está compuesto de elementos sumamente bailables de la música urbana con una fuerte influencia del dembow dominicano complementado por la tonalidad emblemática de El Alfa.

Disco – Kylie Minogue

Es el decimoquinto álbum de estudio del ícono pop. Cuenta con el sencillo principal Say Something, que recibió elogios de la crítica mundial, considerado “brillante” por NME y “una pista de baile introspectiva con letras que se sienten pertinentes para nuestros días de cuarentena” por Rolling Stone. Otras pistas incluidas en el álbum son Magic y I Love It.

Lo volvería – Juan Pablo Vega

Es una canción en la que el artista logra integrar algunos de los estilos que más lo caracterizan, como el groove, el pop y el R&B. La letra nos habla de una relación que debe acabarse, pero que a la vez fue tan significativa que siempre va a existir el sentimiento de amor por la otra persona y de querer repetir lo vivido sin ningún arrepentimiento.

Esto se va de lao – Kamankola

Hoy en día sacrificamos nuestro presente por pensar en el futuro, impidiéndonos disfrutar del “ahora”. Y este “ahora” en realidad es todo: donde se encierra todo lo positivo, toda nuestra felicidad, todos nuestros sueños y anhelos. De esto nos habla este tema.

Amor tóxico – ChocQuibTown

En palabras de Goyo, “un amor tóxico es ese que no te deja crecer, egoísta, que no piensa en lo que hace feliz a la otra persona, así como es tóxica la dificultad de cortar con una persona con la que se quiere estar, pero que no te brinda lo que necesitas”.

Goofy – MishCatt

Inspirado en la serie de televisión Miami Vice, emitida originalmente en los años 80, el video nos presenta imágenes granuladas y descoloridas donde MishCatt es transportada a lugares exóticos y diferentes, mostrando los primeros momentos en una relación.

