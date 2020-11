(VIDEO) Mujer renuncia por un megáfono y lanza un contundente mensaje a sus compañeros 

De acuerdo con el portal Everything Lubbock, la mujer, quien se llama Shana Ragland, renunció al Walmart de la ciudad de Lubbock, Texas, Estados Unidos.

Pues la estadounidense se agotó del trato que recibió durante meses y de la injusticia que evidenciaba con otros compañeros. Por tal motivo, decidió renunciar no sin antes 'cantarle la tabla' a sus superiores.

“Finalmente dejé mi tóxico trabajo que me estaba haciendo absolutamente miserable durante un año y siete meses. Que te den, Walmart”, escribió Ragland en sus redes sociales junto con el video que ella misma grabó mientras le comunicaba a toda la tienda lo que sentía.

En las imágenes se puede observar a la mujer sosteniendo el megáfono de la tienda; eso si muy incomoda, llamando la atención de todos los clientes.

“Atención a todos los clientes de Walmart, compañeros y gerentes… Solo vengo aquí a decir que Henry es un racista y un apestoso. Elias es otro tonto. Esta empresa despide a los compañeros negros sin razón. Tratan a los trabajadores como" sino valieran nada.

A pesar de haber hablado mal en contra de sus compañeros, en su mayoría superiores, la joven decidió detenerse y agradecerle a un compañero en especial: “Ariel, te quiero por conseguirme este trabajo hace un año cuando más lo necesitaba”.

No obstante, y antes de retirarse, dejó un contundente mensaje a quienes le hicieron pasar un mal rato en el establecimiento. “Y Jimmy, de la sección deportiva, Joseph, el cajero, Larry, de jardinería: todos ustedes son unos pervertidos, y espero que no hablen a sus hijas como me hablan a mí. ¡Renuncio, joder!”.

