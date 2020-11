'Jurassic World: Campamento Cretácico', una serie donde los dinosaurios son protagonistas

Pocas premisas tan emocionantes como la de entrar a una isla llena de dinosaurios. Con esto en mente se creó la serie juvenil animada de Netflix Jurassic World: Campamento Cretácico, una historia que sigue las vidas de seis amigos que deberán enfrentarse a lo inesperado cuando las prehistóricas fieras sigan probando, una vez más, que no pueden ser domadas por ningún humano. Esto fue lo que nos contaron los productores de la serie, Scott Kreamer y Colin Trevorrow, durante una rueda de prensa.

¿Cuál cree que sea la razón por la que Jurassic World sigue siendo relevante y todavía resulta atractivo para las generaciones más jóvenes?

Colin Trevorrow: creo que todo tiene que ver con los dinosaurios. Creo que hay uno nuevo cada día y cada minuto en diferentes partes del mundo y entonces no es como que tengamos que crear nuevos fans, todo lo que tenemos que hacer es contar historias que a esos fans les resulten auténticas y miedosas, que les den esa satisfacción que les da Jurassic Park con todas las películas que hemos hecho. No es un trabajo fácil pero nunca ha dejado de interesarnos.

¿Cuál diría que es el espíritu particular de Jurassic?

C.T.: estas películas hablan mucho sobre la familia, sobre personas que, con frecuencia, trabajan juntas para sobrevivir y lo que más me atrae de toda la franquicia es el recordatorio que nos traen los dinosaurios de que somos realmente nuevos en este planeta, somos recientes, simples invitados. Si no trabajamos por coexistir entre nosotros y con los animales del planeta, podríamos extinguirnos como los dinosaurios, pienso que esto es un poderoso recordatorio de toda esa idea.

¿Habrá otra temporada? Y, de ser así, ¿ocurriría en el mismo tiempo que Fallen Kingdom?

Scott Kreamer: bueno, la gente disfruta la serie así que creemos que vendrán más historias relacionadas con estos personajes. Lo que puede ser truculento es que Fallen Kingdom sucede tres años después de Jurassic World así que eso podría ser un reto tan solo hablando desde la parte de producción, ese es nuestro enfoque, desde luego.

¿Cómo fue el reto de hacer una serie que fuera atractiva para niños sin ser demasiado infantil?

S.K.: eso fue muy emocionante, he escrito animación para niños desde hace mucho tiempo. Fue muy emocionante para mí y los escritores poder contar una historia real con temáticas reales. Empezando por Darius, quien tiene que lidiar con una pérdida, y los sentimientos de todos estos chicos con problemas y sentimientos con los que uno se puede identificar. Definitivamente fue un reto para nosotros pero a la vez era algo muy emocionante y liberador para los escritores, quienes no solo tuvieron que dar lo mejor de sí sino que también a la larga disfrutaron y apreciaron la oportunidad de escribir esta historia.

¿Qué tienen las historias de dinosaurios, que siempre queremos más de ellas?

S.K.: Sí, no estoy muy seguro. Creo que los dinosaurios son lo más cercano que tenemos a las figuras mitológicas, la diferencia es que tenemos la certeza de que estos animales sí vivieron. Estuvimos hablando con mi hijo de ocho años y él estaba hablando de cómo los dinosaurios tienen una cualidad mitológica y cómo la idea de estar junto a algo así de grande, un animal de estas proporciones, es un sueño bastante fantástico. Creo que es algo que a todos nos atrae naturalmente.

¿Tiene algún dinosaurio favorito de su infancia que le gustaría incluir en la serie?

S.K.: sí, es un poco cliché pero desde cuando era niño para mí no había nada como un T-Rex y uno de los retos de hacer esta serie para mí era que, dados los eventos en Jurassic World, en la historia no habían suficientes T-Rex y me gustaría que fueran más. Estuve muy agradecido de que Colin tuviera la idea de poner uno en esta serie. Para mí, es perfecto ver a este animal en cada episodio.

C.T.: para mí, diría que una de las cosas con las que me siento más agradecido es el hecho de haber podido elegir mis dinosaurios favoritos de todas las películas. Fui cuidadoso y elegí solo algunos, para mí son personajes principales, y eso que todavía faltan algunos que ya habrán visto, es una verdadera dicha.

